شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، تراجع مؤشر وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والحالات الحرجة في المملكة العربية السعودية.

ويعني ذلك، بمشيئة الله، اقتراب العودة تدريجيا للحياة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية التزام المواطن والمقيم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

تراجع المنحنى الوبائي

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

مستجدات فيروس كورونا

واليوم كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (75) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (66) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (546067) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (535144) حالة.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

16.7 مليون شخص حصلوا على الجرعتين

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي اقتربت من 39.5 مليون جرعة حيث بلغت حتى ظهر اليوم، 39 مليونًا و 348 ألفًا و410 جرعات عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة فيما حصل 16.7 مليون شخص على الجرعتين.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فعالية لقاحات كورونا

بدورها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

أهمية الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

اللقاحات المعتمدة في المملكة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تصاعد نسبة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا من أهم العوامل -بعد فضل الله- في تراجع إصابات كورونا الجديدة وتراجع الحالات الجديدة والحرجة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي: المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً، وهذا ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل، إضافة إلى الإقبال على اللقاح مشيرًا إلى تجاوز عدد اللقاحات المعطاة أكثر من 39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص.

وأشار إلى أن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها هام جداً.

96 % من منسوبي التعليم العام حصلوا على اللقاح

بدورها أعلنت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى 96% للمعلمين والمعلمات والموظفين، و89% للطلاب والطالبات.

وأكدت الشهري، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها لحصول على جرعتين من اللقاح.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

ويبقى الدور الرئيسي في الوقاية من الفيروس على المواطن والمقيم في الأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، واتخاذ ما يلزم للوقاية من انتشار الفيروس والعودة للحياة للطبيعية بمشيئة الله.