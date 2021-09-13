أوروبا تسعى للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي "الجدير بالثقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي خبراء وصانعو السياسات وأعضاء المجتمعات الأوروبية والدولية في مؤتمر رفيع المستوى تستضيفه سلوفينيا يومي 14-15 سبتمبر الجاري حول الذكاء الاصطناعي..يتناول كيفية نقل جهود صنع السياسات من الطموح إلى العمل وتحويل أوروبا إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة .



ويتضمن المؤتمر مداخلات لتييري بريتون ، مفوض السوق الداخلية ، وملاحظات تمهيدية من بوستيان كوريتنيش ، وزير الإدارة العامة في سلوفينيا ومارك بوريس أندريجانيتش ، وزير التحول الرقمي.

ويتبع هذا الحدث رفيع المستوى المخصص للذكاء الاصطناعي القواعد والإجراءات الجديدة المقترحة من المفوضية الأوروبية للتميز والثقة في الذكاء الاصطناعي في أبريل من هذا العام.

ويتيح المؤتمرالذي تنظمه المفوضية الأوروبية والرئاسة السلوفينية للمجلس الأوروبي .. الفرصة لعقد منتدى مفتوح للمناقشات حول اقتراح تنظيم الذكاء الاصطناعي ، مع التركيز على التقييس والحوكمة والمسؤولية والتعاون الدولي. ولهذه الغاية ، سيتم إطلاق مبادرة توعية دولية ، لنهج مرتكز على الإنسان للذكاء الاصطناعي من خلال موقع يهدف دعم وتعزيز رؤية الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي المستدام والجدير بالثقة في جميع أنحاء العالم. ويركز جزء من المؤتمر على استيعاب وابتكار الذكاء الاصطناعي ، مع جلسات حول الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر ، والتمويل ، فضلاً عن التعليم والمهارات.