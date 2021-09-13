وظائف جديدة من "أمازون".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، عزمها توظيف 15 ألف شخص بدوام كامل وجزئي في أنحاء كندا.



كما ستعمل أمازون على زيادة أجور الموظفين على الخطوط الأمامية.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن العمال سيحصلون على ما يتراوح بين 17 و 21.65 دولار كندي في الساعة.

وتشمل وظائف أمازون الجديدة مزايا شاملة تبدأ من اليوم الأول تتضمن رعاية صحية للأسنان والنظر، وبرامج للتدريب والتعليم.

ومن المقرر أن يتم التوظيف خلال الخريف.

كما سيتلقى جميع الموظفين أجرا إضافيا يتراوح بين 1.60 إلى 2.20 دولار كندي للساعة، بأثر فوري، وبغض النظر عن تاريخ التحاقهم للعمل بالشركة.

تجدر الإشارة إلى أن أمازون توظف بالفعل أكثر من 25 ألف شخص في كندا.