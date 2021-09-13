أكثر 4 مشروبات تؤثر سلباً على لون أسنانك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

عادة ما نعمد إلى احتساء العديد من المشروبات الحارة والباردة في اليوم، دون أن نُدرك أن لها تأثيراتها السلبية على صحة أسناننا، وخاصة تغيير لون الأسنان وترك بقع عنيدة عليها. وقد أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، 4 أنواع من المشروبات التي تؤثر سلباً على لون الأسنان، على النحو التالي: القهوة







بحسب الخبراء، فإن القهوة غنية بالكروموجينات، وهي جزيئات شديدة الصبغة يمكن أن تترك لطخات غامقة على سطح الأسنان. كما أنها تحتوي على مادة التانينات التي تعزز قدرة تلك الجزيئات على الالتصاق بسطح الأسنان.

الشاي





يحتوي الشاي أيضاً على الكروموجينات والتانينات، لكن لون الشاي لديه قدرة أكبر على الالتصاق بالأسنان أكثر من القهوة، لذا يُنصح بإضافة بعض الحليب إلى الشاي للحد من قدرته على صبغ الأسنان، لأن عنصر الكازين في الحليب يمنع التانينات من الالتصاق بالأسنان.

عصير التوت





يعتبر عصير التوت شراباً صحياً رائعاً، لكنه يتسم بأن صباغ قوي ويمكن أن يؤدي إلى تصبغ الأسنان. كما أن عصير التوت حمضي، وهذا يجعل سطح الأسنان أكثر عرضة للبقع.

لمحاربة البقع الناجمة عن عصير التوت، يقترح الخبراء تناول الخضروات الخضراء المقرمشة مثل الكرفس والخس، لأنها تساعد في تنظيف بقع التوت على الأسنان.

الصودا ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية





هذه المشروبات عالية الحموضة ومليئة بالسكر، مما يجعلها ضارة لمينا الأسنان. تسمح حموضة هذه المشروبات للبقع بالتغلغل بشكل أكثر فعالية في الأسنان، وتؤدي مع الوقت إلى كشف عاج السن الذي يكون عادة أغمق من المينا، وهذا ما يتسبب بالمظهر الأصفر للأسنان.