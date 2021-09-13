علماء يطورون تطبيقاً لاكتشاف الأمراض من صوت السعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

يعمل العلماء على تطوير تطبيق يمكنه تشخيص الأمراض أو الحالة الصحية التي يعاني منها شخص ما من خلال الاستماع إلى سعاله. ويسجل الباحثون ملايين حالات السعال باستخدام العديد من التطبيقات بما في ذلك تطبيق مجاني طورته شركة Hyfe Inc وهي شركة مقرها في ديلاوير. وبعد ذلك، يقومون بتدريب الذكاء الاصطناعي لتحديد سبب ظهور الأعراض لدى المريض، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. ويأمل الباحثون في أن يتمكن التطبيق في المستقبل من تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالربو، أو الالتهاب الرئوي، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو حتى فيروس كورونا، ومدى خطورة المرض. ويحدث السعال عندما يقوم شيء ما يزعج المجاري التنفسية بتحفيز أعصاب الجسم، مما يرسل رسالة إلى الدماغ، واستجابة لذلك، يرسل الدماغ إشارة إلى عضلات الصدر والبطن لطرد المهيج باستخدام الهواء من الرئتين. وقال الدكتور بيتر سمول، خبير السل ورئيس الأطباء في الشركة إن "الأمراض المختلفة لها سعال يبدو مختلفًا، فعلى سبيل المثال الشخص المصاب بالربو سيصاب بأزيز، بينما يعاني المريض المصاب بالتهاب رئوي من صوت طقطقة في رئتيه". وأوضح سمول أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على التقاط أنماط السعال التي لا يستطيع البشر اكتشافها بمجرد الاستماع، علاوة على ذلك، عندما يذهب المريض إلى الطبيب، لا يمكنه معرفة كل شيء عن السعال في زيارة واحدة. ويقول الباحثون إن التطبيق سيكون أسرع من زيارة الطبيب، لأنه يمكن أن يفحص مئات المرضى في يوم واحد، وأرخص لأن الناس لن يضطروا إلى الدفع لرؤية أخصائي الرعاية الصحية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

