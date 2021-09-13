خلل مناعي يسبب التهاب العضلات والجلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب العضلات والجلد (Dermatomyositis) هو مرض التهابي يندرج غالباً ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجلد والعضلات. وأضافت الرابطة أنه في بعض الحالات يكمن السبب في الإصابة بأحد أمراض السرطان كسرطان المعدة والأمعاء وسرطان الرئة وسرطان المبايض وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا. وتتمثل أعراض التهاب العضلات والجلد في ظهور مواضع احمرار مائلة للون البنفسجي في الوجه واليدين، إلى جانب التورم والحكة ونشوء عقيدات صلبة كلسية، بالإضافة إلى ضعف العضلات في منطقة الكتف أو الفخذ. ويتم علاج التهاب العضلات والجلد من خلال أدوية الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة مع تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية. أما إذا كان السبب يرجع إلى أحد الأمراض السرطانية، فيتم علاج الورم السرطاني.

