هيئة الأزياء تطلق برنامج “سمو” لتأهيل قياديات الأزياء السعوديات

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تعتزم هيئة الأزياء إطلاق برنامج “سمو” الذي يستهدف رائدات الأعمال في مجال الأزياء من الجيل الصاعد، لتطوير مواهبهن القيادية والارتقاء بها، عبر مجموعة من الجلسات الإرشادية التي تُقدم افتراضياً لمدة 6 أشهر بشكل تفاعلي، ويديرها مجموعة من الخبراء المتميزين في قطاع الأزياء.

ودعت الهيئة رائدات الأعمال الراغبات في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/elevate/ .

ويسعى برنامج سمو إلى تحقيق جُملة من الأهداف الجوهرية التي تلبي احتياجات القطاع ومنها: زيادة عدد القيادات النسائية المؤهلة في هذا المجال، وتوفير سبل النجاح لهن محلياً وعالمياً، مع تمكينهن من بناء شبكة من العلاقات العالمية لمساعدتهن على المدى البعيد، ودعم وصولهن للأهداف المهنية المستقبلية، إلى جانب تعزيز مهاراتهن القيادية لتحقيق النجاح.

يُذكر أن برنامج “سمو” يأتي في سياق جهود هيئة الأزياء الرامية إلى تمكين وتفعيل الطاقات الوطنية المبدعة واستثمارها، بما يتواءم مع إستراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير قطاع الأزياء في المملكة بأوجهه التشريعية والتنظيمية كافة، ودعم وتمكين العاملين فيه من مبدعين ومستثمرين.