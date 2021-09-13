شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ملامح البيان الوزارى لحكومة لبنان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم اللجنة الخاصة بإعداد البيان الوزارى لحكومة لبنان الجديدة عملها، وهو البيان الذى سيتم مناقشته فى البرلمان قريبا لنيل الثقة.

ووفق ما أعلن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، اليوم، من قصر بعبدا الرئاسى فإن البيان سيتضمن مجموعة من الأطر في مقدمها خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي واستكمال وتنفيذ خطة للكهرباء .

والمضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأٍساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.

تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها.

واقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي (لتحفيز القطاعات الانتاجية).

والعمل على عودة النازحين السوريين، ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري، واستكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة.استكمال وتنفيذ خطة للكهرباء.