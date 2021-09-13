شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية النهوض بمكاتب الملكية الفكرية فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية،عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة مديري مكاتب الملكية الفكرية والمسؤولين الحكوميين بمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وأكدت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، وزير مفوض مها بخيت، فى كلمتها الافتتاحية، أن الاجتماع على مدي يومين يأتى تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد فى فبراير 2021.

ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع البدء في عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) ، للبدء في وضع خطة تنفيذية لتحديد احتياجات مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية والمضي قدماً بالنهوض بهذه المكاتب ومهامها لتتوافق مع متطلبات العصر الحالي في ظل التحديات التي يواجها العالم.

يشارك في الاجتماع مديرو مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) والمسؤولين الحكوميين ممثلي هذا المكاتب.