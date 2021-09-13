شكرا لقرائتكم خبر عن "أخنوش" رئيس الوزراء المغربى المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الإثنين، بدء رئيس وزراء المغرب المكلف عزيز أخنوش بمشاوراته مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وذلك بعد تكليفه من ملك المغرب محمد السادس.

وقرر عزيز أخنوش، عقب تعيينه من قبل الملك المغربى محمد السادس رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، وذكر أخنوش في بيان له أنه "قد سبق لعزيز أخنوش، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينج العائلي."

وأكد عزيز أخنوش كذلك، اليوم، "الانسحاب بشكل كلي من جميع الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني"، مشيرا إلى أنه قرر التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفني بها الملك محمد السادس.

وكلف عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب "التجمع الوطنى للأحرار"، بتشكيل الحكومة الجديدة، على إثر تصدر حزبه فى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم الأربعاء.

واستطاع رجل الأعمال المغربى عزيز أخنوش، أن ينهى سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الإخواني، على رئاسة الحكومة فى المغرب، وأعلن وزير الداخلية المغرب عبدالوافى الفتيت تصدر حزب التجمع الوطنى للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ليحل حزب الأصالة والمعاصرة فى المرتبة الثانية بواقع 82 مقعداً.