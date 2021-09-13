شكرا لقرائتكم خبر عن فى 20 دقيقة.. تنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة على عدة مراحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رئاسة شؤون الحرمين فى المملكة العربية السعودية عن صورا من عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة، موضحة آلية القيام بذلك ومراحلها.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية، محمد بن مصلح الجابري، في بيان نشر عبر موقع رئاسة شؤون الحرمين أن "آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف.



مسح السطح بالاقمشة



التطهير

وأشار الجابري أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، وإنه -ولله الحمد والمنة- تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، وأن الوكالة تقوم في سبيل توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنية تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وإن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.



تنظيم سطح الكعبة من الاتربة

واختتم الجابري أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



الكعبة



سطح الكعبة المشرفة



عمال لتطهير سطح الكعبة



تطهير سطح الكعبة



سطح الكعبة



تنظيف سطح الكعبة

فى سياق آخر، قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادة المملكة لخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وجرت متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام واعمال شد الحزام على الكعبة.

وقال فهد بن حضيض الجابري، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، تقوم الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، مضيفا: "نعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وأيضاً تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب".