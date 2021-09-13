شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات التحالف تستهدف قناصا حوثيا رغم اختبائه وسط الرمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “العربية الحدث” مقطع فيديو يوثق استهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقناص من عناصر ميلشيا الحوثي الإرهابية. وأظهر الفيديو لحظة استهداف طائرة للقناص بدقة عالية رغم اختباءه وسط الرمال مستغلا البيئة الصحراوية بمحافظة مأرب اليمنية . جدير بالذكر أن قوات التحالف العربي تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المفخخة المسيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

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