أطعمة تبقي البشرة خالية من حب الشباب.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فيما يلي أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة خالية من المشاكل، حسب صحيفة إنديان إكسبرس.



السمك

تناول حصتين من الأسماك الزيتية أسبوعياً مثل السلمون، والماكريل، والرنغة، يساعد في الحصول على بشرة متوهجة، فالأسماك أفضل مصدر للأوميغا 3 إلى جانب فيتامين "E" والزنك، يمكن أن يقلل تناولها من حب الشباب والحساسية.

زيت السمك

زيت السمك طريقة تساعد في تنقية البشرة، وذلك بتناول 1200 مليغرام من مكمل زيت السمك.

بذور الكتان

بذور الكتان مصدر نباتي لأوميغا 3، ولديها قدرة على الاحتفاظ برطوبة البشرة والجلد، ويساعد تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميا في تقليل حب الشباب وتوحيد لون البشرة وتعزيز توهجها.

مكمل زيت بذور الكتان

تساعد بذور الكتان أيضاً في تعديل حموضة الجلد وتحسين المرونة وعلاج حب الشباب، ويمكن استبدالها بتناول 500 ميلغرام من زيت بذور الكتان.

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، ويمكن وضعها على الجلد لتخفيف تصبغ الجلد، أما أكلها فيرطب البشرة ويزيدها إشراقاً. وتناول حبة طماطم كل يوم مع جوز الهند، تجعل البشرة تتوهج في غضون أسبوع.

ماء الليمون

تحل الرطوبة 90% من مشاكل البشرة، ويمكن لكوبي ماء ليمون خال من السكر تنظيف الجلد، مثل ماء جوز الهند أيضاً.

الأطعمة الغنية بالكولاجين

يؤدي التدخين، والتلوث، والأشعة فوق البنفسجية إلى تدمير الكولاجين في البشرة فتبدو باهتة ومرتخية. ومن شأن الأطعمة الطبيعية الغنية بالكولاجين مثل الأسماك، والدجاج، وبياض البيض، والفواكه الحمضية، والتوت، والخضروات الحمراء، والصفراء، والثوم، أن تعالج البشرة، وأظهرت الأبحاث أن إضافة أطعمة غنية بالكلوروفيل مثل عشبة القمح، والسبانخ، وبذور الشعير، قد تعزز الكولاجين في الجلد.