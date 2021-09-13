شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل 5 طرق لإنقاص الوزن..تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمكنك إنقاص الوزن في وقت سريع باتباع نظام من أنظمة الرجيم العالمية مثل الكيتو دايت والنظام الغذائي النباتي، فلنتعرف على المزيد.



يوجد العديد من أنظمة الرجيم لإنقاص الوزن والتي تهدف إلى الحصول على وزن مثالي في وقت قصير، والتي تساعد على التقليل من الشهية عند تناول الطعام مع الحصول على عناصر غذائية للجسم.

نستعرض معكم فيما يلي أهم وأفضل أنظمة الرجيم العالمية.

أنظمة رجيم عالمية:

نظام الرجيم النباتي

يمكنك اتباع نظام غذائي نباتي لانقاص الوزن عبر تناول البروتينات النباتية والخضروات الورقية أو تناول لحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات.

وقد أشارت دراسة ذكرها موقع webmd أن الأشخاص اللذين يتناولون نظام غذائي نباتي يكون لديهم متوسط مؤشر كتلة أقل من الأشخاص اللذين يتناولون منتجات حيوانية.

نظام غذائي مرن

وهو من أنواع الأنظمة النباتية للرجيم حيث يمكن تناول البروتينات النباتية والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، مع الالتزام بالنظام منخفض السعرات الحرارية.

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الصيام المتقطع:

من أنظمة الرجيم العالمية التي يتم تنفيذها من خلال خطة تعتمد على الإمتناع عن تناول الطعام لعدد من الساعات خلال اليوم الواحد أو لأيام محددة في الأسبوع، ويوجد لهذا النظام العديد من الطرق لتطبيقه.

حيث يوجد نظام 16:8 حيث يتم تناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط خلال اليوم والامتناع عنه لمدة 16 ساعة، ويمكن تطبيقه لعدد من الأيام فقط خلال الأسبوع.

كما يمكن الصيام لمدة 12 ساعة وتناول الطعام في الـ 12 ساعة المتبقية، مما يساعد على تحويل الدهون الموجودة في الجسم إلى طاقة.

ومن الأساليب المتبعة أيضا في الصيام المتقطع هو الصوم لمدة يوم كامل أي لمدة 24 ساعة من خلال الإمتناع عن تناول الطعام، ويُسمح فقط بالسوائل والماء بدون سكر، ولكن هذا له العديد من الأضرار والآثار الجانبية على الصحة.

وأيضا يمكن اتباع صيام يوم بعد يوم مع تجنب تناول الأطعمة التي تزيد سعراتها الحرارية عن 500 سعر حراري في اليوم التالي له.

نظام ريجيم باليو:

من الأنظمة الغذائية الصحية التي يتم خلالها تناول الفواكه والخضروات واللحوم، والأسماك والبيض والأعشاب والمكسرات، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند مع تجنب الحبوب الكاملة والألبان.

يعتبر من أنظمة الرجيم العالمية ذات الفعالية في إنقاص الوزن وتقليل معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والوقاية من الإصابة بمرض السرطان.

كيتو دايت:

يعد من الأنظمة العالمية للرجيم والذي أصبح رائجًا في الفترة الأخيرة، ونظام الكيتو دايت يعتمد على تناول الدهون مع التقليل من تناول الكربوهيدرات مما يساعد على حرق الدهون بشكل أكبر داخل الجسم، ولا يعتمد هذا النظام على حساب السعرات الحرارية.

حيث يمكن تناول الدهون الصحية مثل التي توجد في اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والدواجن، وتناول الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مثل السبانخ والكرنب. ويتم الإمتناع عن الأرز والمكرونة والقمح والمعجنات والبطاطس والسكريات والعصائر المصنعة والمشروبات الغازية.