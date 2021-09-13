إعلام عبري: "مصر للطيران" تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أن "مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي".

وأضافت: "ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف".

ولم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تسيير رحلاتها إلى تل أبيب حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية- المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا، وسط قيام مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية معلقة: "هذا هو أول لقاء علني بين زعيم مصري ورئيس وزراء إسرائيلي على التراب المصري".

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