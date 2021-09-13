السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بينيت في شرم الشيخ، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: "السيسي يلتقى اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت فى مدينة شرم الشيخ".

وأتبع بقوله "من المنتظر أن يتناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم".

وأكد أن "الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا "الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية"، مشيرا إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".

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