رئيس الوزراء الجزائري يعرض على البرلمان مخطط عمل حكومته

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في ختام عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، بحسب صحيفة النهار المحلية.

وقال عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن حكومته "عازمة كل العزم من أجل التجسيد في الميدان"، مضيفا "نهدف إلى تحقيق مسار جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية وممارسات الفساد".

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وشدد على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية "تفرض علينا التجنّد ورفع التحديات لأداء المهام على أكمل وجه"، مؤكدا أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود، ورفع التحديات من أجل ضمان حياة كريمة في ظروف آمنة ومستقرة."

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن حكومته "ستولي أهمية كبيرة لعصرنة الإدارة خاصة التي لها علاقة مباشرة مع تحسين ظروف معيشة المواطن".

وتضمن المخطط الحكومي الذي عرضه عبد الرحمن الاستمرار في "استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية".

وقال إن الحكومة ستعمل على رفع قدرات الإنتاج من الثروة المنجمية واستغلال المحروقات، وكذلك تطوير القدرات الصناعية لتحقيق فائض في الإنتاج والاتجاه للتصدير.

وفي القطاع الزراعي، أوضح أن الحكومة ستعمل على "عصرنة القطاع وجعله منتجا للثروة بعيدا عن المحروقات".

ولفت إلى أن حكومته تسعى إلى تعزيز جذب الاستثمارات، وعصرنة النظام المصرفي والمالي وتعزيز دعائم الانعاش الاقتصادي.

كما يشمل مخطط عمل الحكومة، تعزيز وحماية الهوية الوطنية، والمرجعية الدينية والوطنية، وتعزيز وترقية اللغة العربية والأمازيغية.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، عين الرئيس عبد المجيد تبون أيمن عبد الرحمن (اقتصادي، شغل منصب محافظ "بنك الجزائر" بين 2019 و2020) رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد، وكلفه بتشكيل الحكومة.