لبنان.. تشكيل لجنة وزارية لصياغة مسودة البيان الوزاري 

دبي - محمود عبدالرازق - وشكلت الحكومة خلال الجلسة الأولى لجنة لصياغة مسودة البيان الوزاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، الداخلية، التنمية الإدارية، الإعلام، التربية، العمل والزراعة. وستعقد اللجنة الوزارية أولى جلساتها عند الواحدة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "ينتظرنا الكثير من العمل والتعب علينا جميعا أن نضحي، البلد يتطلب إجراءات استثنائية".

وأضاف: "لا تخيبوا آمال اللبنانيين، لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذل فيها ولا تمنين".

كما طلب ميقاتي من الوزراء الإقلال من الإطلالات الإعلامية لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود، لافتاً إلى أن الحكومة ستنكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس.

وشدد على أن الحكومة ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين موال و معارض.