شكرا لقرائتكم خبر عن عون: نعول على التعاون بين جيش لبنان واليونيفيل للمحافظة على الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إن بلاده تعول كثيراً على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و(اليونيفيل) للمحافظة على الاستقرار في منطقة الجنوب، مشيدا بما تقوم به هذه القوات من جهود للمساعدة في احتواء التوتر نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

وجدد عون خلال استقباله قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللواء ستيفانو دل كول، اليوم الاثنين بقصر بعبدا التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل مندرجاته، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم تنفيذ هذا القرار، مرحّبًا بالتمديد لـ"اليونيفيل" لسنة إضافية من دون تعديل في المهام أو العديد وذلك في القرار الذي حمل الرقم 2591، مثنيًا على ما أضيف إلى القرار من تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية وأعمال الصيانة اليومية.

ولفت عون إلى التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية والاجتماعية على عمل القوى الأمنية وعناصرها وعائلاتهم، متوجها بالشكر لطلب مجلس الأمن الدولي من "اليونيفيل" مساعدة الجيش اللبناني بالوقود والطعام والأدوية والدعم اللوجستي لمدة ستة اشهر، معتبراً أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي.

وأكد رفضه لأي اعتداء على القوات الدولية، داعيًا إلى حل أي إشكال يمكن أن يحصل مع وحداتها والأهالي بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وكان اللواء دل كول قد قدم للرئيس اللبناني عرضا للوضع الراهن في الجنوب ودور "اليونيفيل" في معالجة الأحداث التي تقع من حين إلى آخر، لافتًا إلى الإجماع الذي لقيه قرار التمديد لها وفق طلب لبنان، أي من دون أي تعديل على مهامها.