شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى ندوة العلاقات الصينية العربية فى مدينة بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات) في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2020-2022، الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر عام 2021 عبر المنصة الرقمية،

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة، هيفاء أبوغزالة، أن الندوة ستعقد تحت عنوان " التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية في سياق التشارك في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك“.

وستناقش الندوة العديد من المحاور، منها الدعوة إلى التضامن والتسامح واحترام الحضارة الفريدة لكل دولة ولنظامها الاجتماعي وتعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية العريقتين، وتعميق التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع التواصل الشعبي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وتؤكد أبو غزالة أن الأمة العربية لديها تاريخ طويل من التواصل التجاري والثقافي والأدبي بينها وبين الصين، وجامعة الدول العربية حريصة على تطوير هذه العلاقات واستمرارها وإنجاح أهداف منتدى التعاون العربي الصيني الذي أصبح جسراً للتواصل والاتصال وتحقيق التقارب بين الشعوب العربية والشعب الصيني العريق وتعزيز القواسم المشتركة بينهم.