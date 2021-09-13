شكرا لقرائتكم خبر عن عون: إطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والنهوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إن ما جمع الوزراء في جلسة اليوم هو الثقة والقدرة على العمل، الأمر الذي يوجب أن يكونا دائماً للاسراع في الجلسات لإنجاز ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة، وفق بيان صحفى.

وأضاف عون:"هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية، شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال، خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعيا، وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة " تراجع القدرات الشرائية – غلاء الاسعار- تدني قيمة العملة الوطنية- المحروقات- الاستشفاء- الدواء."

أضاف ، "نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة والمطلوب ايجاد الحلول العاجلة لمعالجة الاوضاع المعيشية للمواطنين، واطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الانقاذ والتعافي والنهوض.

وعقد مجلس وزراء لبنان جلسته الأولى اليوم فى قصر بعبدا الرئاسى ، وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزراى للحكومة الجديدة على أن تنتهى من هذه المهمة فى خلال 3 أيام .