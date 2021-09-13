شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجان الفنية للنقل البرى والبحرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط غدا الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، ويستمر لمدة يومين حضوريا.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، ومنها الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ، في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها التي شكلت تحدياً رئيسياً أمام المجتمع الدولي ولكون قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً جراء الآثار السلبية لتلك الجائحة.

وتم إعداد هذا الدليل من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل، وهى فريق النقل البري، فريق النقل البحري، فريق النقل الجوي وتحت إشراف إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما يبحث الاجتماع إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة النقل في جمهورية مصر العربية إلى الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب بتاريخ (أكتوبر: 2020) بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.

وسيتم بحث سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الاجتماع المشترك المشار إليه إلى الدورة القادمة (34) لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر 2021) للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.