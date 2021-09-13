شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة صياغة البيان الوزارى لحكومة لبنان.. وصورة تذكارية لأعضاء الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد بلبنان، وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزارى للحكومة الجديدة ليتم طرحه فى جلسة بالبرلمان قريبا، لنيل الثقة .

والتقط أعضاء الحكومة الجدد صورة رسمية تذكارية مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه برى، بحديقة القصر الرئاسى فى بعبدا، كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى الرئيس عون في مكتبه، ثم انضم اليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتحول الاجتماع إلى ثلاثي.

وعن مهلة إنجاز البيان الوزاري، قال نجيب ميقاتى إنه سيكون خلال ثلاثة أيام، وكما قال أيضا فان دولة رئيس مجلس النواب وعده بانه سيعمل على عقد جلسة سريعة لمجلس النواب لنيل الثقة فور الانتهاء من صياغة مسودة البيان.

وأضاف أن هناك نية نية بتكثيف الجلسات قد تعقد جلستان أو ثلاث، وعن تسمية الحكومة، أجاب سموها كما تريدون، حيا على خير العمل أو حكومة الأمل أو العمل والأمل معا.