شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لتعبئة الجهود لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائب مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض شهيرة وهبة، إن اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من الكوارث يأتي فى ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه التغيرات.

وشددت وهبة فى كلمة لها فى بداية الاجتماع على أهمية تعبئة الموارد لدعم جهود الدول العربية فى مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والحد من المخاطر، مؤكدة ان الاجتماع يناقش مشروع جدول أعمال يتضمن 11 بندا تتناول مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

ويناقش الاجتمع على مدي ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها "النظام الاساسي لالية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث " الوثيقة الاسترشادية لادماج المخاطر الصحية فى الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث " "وتقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها " والاعداد للمنتدى الاقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث " المقرر عقده بالمغرب فى نوفمبر 2021، حيث قدم ممثل المملكة المغربية مداخلة حول هذا المنتدي ، كما تناقش الالية بندا حول المنتدي العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث والذي يعقد فى اندونيسيا العام المقبل، بند حول " الصندوق الافريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث "

فيما تقدم وفد السودان بمذكرة حول كارثة السيول والفيضان التى تعرضت لها جمهورية السودان مؤخرا "

كما شارك فى اجتماع الالية عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تداعياتها