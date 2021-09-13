شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية لميقاتى لدى وصوله مقر الحكومة ببيروت لاستلام مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف لرئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى مقر السراى الحكومي في العاصمة بيروت لاستلام مهام منصبه.

جاء ذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول للحكومة بكامل تشكيلها في جلسة ترأسها الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا، وتناولت الخطوط الرئيسية لعمل الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وفور انتهاء الاجتماع، توجه ميقاتي لمقر رئاسة الوزراء بالسراي الحكومي دون الإدلاء بتصريحات، مكتفيا بالكلمة التي وجهها لأعضاء الحكومة خلال الاجتماع والتي دعا فيها إلى مزيد من العمل، مؤكدا أن آمال اللبنانيين معلقة على الحكومة، وداعيا إلى عدم تخيب آمالهم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الجديد كبار الموظفين بديوان رئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين ورجال الأمن.