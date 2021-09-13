شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: ضبط متفجرات بجنوب سواكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السودانية، تمكنت قوات الدعم السريع السودانى قطاع البحر الأحمر من ضبط متفجرات بمنطقة قبّول جنوب سواكن شملت عدد 69 دانة ( B - 10 ) مضادة للدروع والطيران، ومصفحات نقل الجنود، وذلك إثر وصول معلومة إلى قيادة القطاع.

وبحسب الوكالة وقف المهندس عبد الله شنقراي، والي البحر الأحمر، علي الضبطية بحضور قائد وقيادات الدعم السريع بالقطاع، وأشاد الوالي بالدور الوطني المتعاظم لقوات الدعم السريع في تحقيق الامن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد، إلى جانب دورها الطليعي في المحال الاجتماعي والانحياز الى قضايا المواطنين ودعم جهود التعايش السلمي والتواصل بين مكونات المجتمع.

من جانبه أوضح المقدم د. رامي آدم الطيب قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، أن هذه الضبطية تاتي في إطار العمل النوعي لقوات الدعم السريع للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية أمن المجتمع، مضيفا أن الضبطية تمثل بعدا أمنيا يجسد يقظة قوات الدعم السريع, مؤكدا جاهزية القوات للتصدي للمهددات الامنية التي تواجه المجتمعـ إلى جانب الاهتمام بقضايا المواطنين في إطار المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع.