شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرض الأمن بشكل كامل خلال الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ستفرض الأمن بشكل كامل في الانتخابات.

وقال الشمري، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"، إن هناك قوات خاصة لحماية صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، مضيفا أن مسئولية القوات الأمنية تبدأ من مدخل المركز الانتخابي، موضحا أنه لا يحق للقوات الدخول إلى المركز إلا بطلب من مدير المركز.

وكانت قد وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق، اللجان الأمنية الفرعية في كافة المحافظات باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة.