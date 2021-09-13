شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرض الأمن بشكل كامل خلال الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ستفرض الأمن بشكل كامل في الانتخابات.
وقال الشمري، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"، إن هناك قوات خاصة لحماية صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، مضيفا أن مسئولية القوات الأمنية تبدأ من مدخل المركز الانتخابي، موضحا أنه لا يحق للقوات الدخول إلى المركز إلا بطلب من مدير المركز.
وكانت قد وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق، اللجان الأمنية الفرعية في كافة المحافظات باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة.
وقالت اللجنة، إنه " استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي تهدف إلى إنجاح العملية الديمقراطية، ومن أجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم، أصدرت اللجنة الأمنية العليا أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة المرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى؛ بهدف التشاور معهم للوصول إلى أفضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية".