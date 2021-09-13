شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع آلية التنسيق للحد من مخاطر الكوارث بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





وتأتى هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه التغيرات.





وتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

هذا بالإضافة إلي مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.