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انطلاق اجتماع آلية التنسيق للحد من مخاطر الكوارث بالجامعة العربية

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

اجتماع آلية التنسيق العربية
 

وتأتى هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه التغيرات.

 

جانب من الاجتماع
 

وتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

 

هذا بالإضافة إلي مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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