نجيب ميقاتى لأعضاء حكومته: الوضع صعب للغاية ويتطلب إجراءات استثنائية

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن الظروف الراهنة فى البلاد تتطلب إجراءات استثنائية، مؤكدا أن الوضع صعب للغاية ويحتاج الكثير من العمل والتضحية.

وشدد ميقاتي - فى كلمته خلال أولى جلسات حكومته التي ترأسها اليوم الاثنين رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا - على أن أعضاء الحكومة هم الأمل للبنانيين فى هذه المرحلة داعيا لعدم تخييب آمالهم.

وأضاف أن الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية، ولكن بالعمل كفريق واحد بإرادة صلبة وتصميم وعزم وتخطيط تستطيع الحكومة أن تحقق للشعب الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه.

وطلب ميقاتي من الوزراء الإقلال من الإطلالات الإعلامية، مؤكدا أن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود والأمور بالنسبة للناس بالنتائج.

وتابع: "حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال أو معارض ومن أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك ومن سيمنحها ثقته بعد أيام أو من سيحجبها عنها، وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون".