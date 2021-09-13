شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يسلم لبنان مليارا و135 مليون دولار الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن صندوق النقد الدولي سيسلم لبنان هذا الأسبوع مبلغ مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة عن عامي 2021 و2009.

وأكدت الوزارة أن الصندوق أبلغها رسميا بأنه سيقوم بتحويل 860 مليون دولار قيمة بدل حقوق السحب الخاصة والمستحقة للبنان عن العام الجاري بالإضافة إلى 275 مليون دولار قيمة حقوق السحب عن عام 2009، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.

وأضافت أن المبالغ المستحقة للبنان سيتم إيداعها في حساب مصرف لبنان المركزي.

وكان الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أكد في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يوليو الماضي أن حقوق السحب الخاصة ليست منحة وليست قرضا وليست مكافأة، ولكنها نسبة 95 % من وحدات حقوق السحب الخاصة (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق)، حيث أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إعطاء كل دولة من الدول الـ190 الأعضاء بالصندوق تلك القيمة من الوحدات لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بصرف النظر عن ظروفها.

جدير بالذكر أن المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونيسكا دعت أواخر الشهر الماضي إلى استغلال حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة من أجل تحقيق إصلاحات عاجلة وبشفافية تامة.