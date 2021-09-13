بعد إنقاذها من تجار في الإكوادور.. إعادة نمور من نوع أصلوت إلى محمية طبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعيدت ستة نمور من نوع أصلوت تمّ إنقاذها من تجّار غير قانونيين إلى الطبيعة في محمية في شمال الإكوادور، بحسب ما كشف وزير البيئة.



وجاء في بيان صادر السبت "أطلقوا ستّ إناث من نمور أصلوت (ليوباردوس بارداليس) في محمية كوتاكاتشي كاياباس" بالقرب من الحدود مع كولومبيا.

وأوضح أن "كافة الحيوانات أعيدت إلى موطنها الطبيعي بعد فترة إعادة تأهيل امتدّت على سنة تقريباً".

وقال المسعفون إن الحيوانات، وهي من نوع أصلوت المعروف أيضاً بالنمر القزم، عولجت من الديدان وأُخذت عيّنات دمّ منها لتقييم وضعها الصحي. وهي زوّدت بشرائح صغرى ليتسنّى التعرّف عليها في المستقبل.

وأطلقت هذه القطط البرّية "في منطقة لا احتكاك فيها مع البشر يمكنها العيش في موئلها والنموّ بحرّية"، بحسب ما قال بلاسيدو بالاسيوس مدير مركز الإسعاف الخاص "جيمس براون ريسكيو سنتر" حيث خضعت الحيوانات لإعادة تأهيل.

ويواجه التجار غير القانونيين بالأنواع البرّية عقوبة سجن قد تصل إلى ثلاث سنوات في الإكوادور.

وخلال السنوات السبع الماضية، أُنقذ أكثر من 6 آلاف حيوان برّي من براثن الاتجار غير القانوني، وفق أرقام صادرة عن وزارة البيئة في البلد.