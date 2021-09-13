البرلمان الجزائري يصادق على عضوية 3 نواب جدد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "النهار" أن مصادقة البرلمان الجزائري جاءت خلال انطلاق الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة خطة عمل الحكومة.

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وبهذه المصادقة يكون المجلس أثبت عضوية مخلوفي سميرة خلفا للمترشحة الفائزة موالفي سامية بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بجاية.

وأثبت البرلمان كذلك عضوية النائب بن يوسف صالح المترشح المؤهل لاستخلاف هشام سفيان صلاواتشي بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة شهدت كذلك تثبيت عضوية يعقوبي بن اعمر المؤهل لاستخلاف النائب دومة نجية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، في الدائرة الانتخابية عين تموشنت بعد شغور منصبها بسبب الوفاة.