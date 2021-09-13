رئيس لبنان يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة بكامل تشكيلها بحضور نبيه برى

القاهرة - سامية سيد - ترأس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، بكامل تشكيلها الذي أعلنه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وخلال الاجتماع، ألقي الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة رحب فيها بأعضاء الحكومة الجديدة ، واستعرض خلالها التحديات والآمال التي يترقبها الشعب اللبناني من الحكومة التي جاءت في وقت تشهد فيه البلاد العديد من الأزمات، كما ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في أول لقاء يجمعه بأعضاء الحكومة بكامل تشكيلها والتي تضم 24 وزيرا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخطوط الرئيسية لعمل الحكومة التي تم تشكيلها بعد تعثر دام لـ 13 شهرًا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الوزراء لصياغة البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب من أجل نيل الثقة وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي تشهده البلاد منذ 13 شهرا حين استقالت حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي، واستمرت في تصريف الأعمال لحين قبول تم قبول استقالتها بمرسوم رئاسي يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة.