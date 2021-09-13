شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صاعقة رعدية نادرة تضرب جبل شدا بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد بديع لصاعقة رعدية وهي تضرب جبل شدا في الباحة.

وأظهر الفيديو الصاعقة القوية المتفرعة كالشجرة وهي تضرب الجبل، حيث وثقها أحد الأشخاص .

وشهدت منطقة الباحة أمس الأحد هطول أمطار متوسّطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحيّة، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وسيول.

وقد شلمت الأمطار والسيول مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، القرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبنّيّ حسن، وقلوة.