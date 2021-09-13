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ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 224.6 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.68 مليار جرعة.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية،  أن إجمالي الإصابات وصل إلى 224 مليوناً و656 ألف حالة.

 

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و630 ألف حالة.

 

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و679 مليون جرعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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