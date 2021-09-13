شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواصفات هاتف Oppo Reno 6 5G في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحظى سلسلة هواتف أوبو "Oppo Reno"، بسمعة طيبة في السوق المصرية، لما تتميز به من قدرات وأسعار تنافسية.



وأطلقت أوبو طيلة السنوات الماضية مجموعة من هواتف "Oppo Reno"، حققت معظمها مبيعات قوية في السوق المصرية.

يأتي هاتف Oppo Reno 6 5G، بمعالج ثماني النواة Dimensity 900 5G، ومساحة داخلية 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

ويتميز بوجود كاميرا خلفية ثلاثية (64 - 8 - 2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، أما الشاشة فتبلغ مساحتها 6.43 بوصة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، أما بطارية الهاتف فتبلغ سعتها نحو 4300 مللي أمبير.

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G، نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام في مصر نحو 8990 جنيها مصريا.

يأتي هاتف Oppo Reno 6 4G في مصر بشاشة مساحتها 6.4 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد، وبطارية سعتها 4310 مللي أمبير.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 720G، وذاكرة صلبة 128 جيجابايت، مع 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية.

ويتميز هاتف Oppo Reno 6 5G، بكاميرا خلفية رباعية دقتها ( 64 و8 و2 و2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 44 ميجابيكسل.

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام في مصر نحو 5990 جنيها مصريا.

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 5 5G بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، مع 8 جيجا رام، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع Snapdragon 765G، وشاشة مساحتها 6.4 بوصة، وبطارية سعتها 4300 مللي أمبير.

وياتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية دقتها (64 و8 و2 و2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Oppo Reno 5 5G في مصر

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 5 5G في مصر نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام نحو 6500 جنيه.

يعمل هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، بمعالج ثماني النواة من النوع Snapdragon 720G، وتبلغ وحدة التخزين 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

ويتميز الهاتف بوجود كاميرا رباعية دقتها (46 و8 و2 و2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 44 ميجابيكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة مساحتها 6.4 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وبطارية سعتها 4310 مللي أمبير.

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G في مصر نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام نحو 5250 جنيها مصريا.

يأتي هاتف Oppo Reno 4، بشاشة مساحتها 6.4 بوصة، وبطارية سعتها 4015 مللي أمبير، ونظام تشغيل أندرويد 10.

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ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع، Snapdragon 720G، وذاكرة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

أما كاميرا الهاتف الخلفية فهي رباعية دقتها (48 و8 و2 و2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل.

يأتي هاتف Oppo Reno 4 في مصر نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 4800 جنيه.

يعمل هاتف أوبو Oppo Reno 4 Pro بمعالج ثماني النواة من النوع Snapdragon 720G، وذاكرة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية دقتها (48 و8 و2 و2) ميجابيكسل.

ويتميز الهاتف بشاشة مساحتها 6.5 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وبطارية سعتها 4000 مللي أمبير.

يأتي هاتف Oppo Reno 4 Pro النسخة 256 جيجابات مع 8 جيجا رام في مصر بسعر 8 آلاف جنيه مصري.