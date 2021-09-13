شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تسريبات "آيفون 13" قبل مؤتمر أبل بساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لم يتبقى سوى 24 ساعة على مؤتمر أبل العالمي للكشف عن باقة هواتف آيفون 13 المنتظرة، ومازالت التسريبات مستمرة.



وتعقد أبل مؤتمرها السنوي غدا الثلاثاء في حدث عالمي منتظر ويشاهده الملايين حول العالم، من أجل آيفون 13 المنتظر.

آخر التسريبات الخاصة بهاتف "أبل" "آيفون 13"، تتعلق بألوان وسعة تخزين الجهاز المرتقب.

وكشف موقع "تي 3" المتخصص بالأخبار التقنية مجموعة من التسريبات الصادرة عن موقع "91 موبايلز"، والتي تحدثت عن وجود أكثر من هاتف سيجري طرحها تحت "آيفون 13"، وستكون مختلفة فيما بينها من حيث الألوان وسعة التخزين.

وسيأتي هاتف "آيفون 13 ميني" بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 جيجابايت، وسيكون متوفرا بألوان هي الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

أما "آيفون 13 برو" فسيكون متاحا للمستخدمين بألوان هي الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 128 و256 جيجابايت.

وبالنسبة لهاتف "آيفون 13 برو ماكس"، فسيتوفر بالألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 256 و512 جيجابايت.

كانت تسريبات سابقة أشارت إلى أن "آيفون 13" سيحتوي على كاميرات حديثة وبطارية طويلة العمر.

كما أنه سيدعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.

وسيدمج هاتف "أبل" الجديد بطارية طويلة العمر، هذا إلى جانب الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وشاشة عرض متطورة، كما أن تحسينات كثيرة ستضاف على الكاميرات.

وستتيح كاميرا هاتف آيفون 13 ستتيح التقاط صور عالية الدقة بفضل اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير خيارات متعددة للتصوير وخصوصا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستكون هناك تحديثات على الكاميرا الخلفية، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويمنح هذا التصوير المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (Blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.

ولكي يكون هذا النظام فعالا، طورت "أبل" نظام "الفلاتر" على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي "آيفون 13" تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة.

ومن بين المزايا التي تعتقد تسريبات تقنية أن تحسنها "أبل" في هاتفها المنتظر، تقنية التعرف على الوجه، والتي تعرضت لانتقادات لاذعة لسوء قدرتها في التعرف على المستخدمين الذين كانوا يرتدون الكمامات لتفشي جائحة كوفيد-19.

وتحدثت تسريبات أيضا عن أن حدث "أبل" القادم سيكشف عن ساعة "أبل" جديدة، أعيد تصميمها بشكل كامل.

ووفق تقرير لموقع "ديجي تايمز" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "أبل" ستزيد من سعر "آيفون 13" مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتلقت "أبل" تلقت إخطارا من شركة "تي إس إم سي"، التي تعد أكبر مورد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن "آيفون 13" المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.