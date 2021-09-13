انخفاض نسب الإصابة بكورونا في أبوظبي (أرقام)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا بأبوظبي انخفاض في نسب الإصابة بكورونا إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات.



وقالت إن ذلك يأتي نتاجا لتفعيل استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والنجاحات المحققة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتشمل الإجراءات المطبقة ضمن استراتيجية الإمارة تكثيف حملات التطعيم لكافة أفراد المجتمع وحملات خاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة، وحملات فحوصات تقصي نشط مستمرة لكافة أفراد المجتمع، وتطبيق منظومة متكاملة للتقصي الوبائي عن الحالات الإيجابية والمخالطين.

كما شملت استراتيجية الامارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تطبيق البروتوكولات الخاصة بالقطاعات الحيوية من قطاعات التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية، وتفعيل منظومة المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة، والتقييم المستمر لنسب التشغيل في الأماكن العامة والإشراف بشكل صارم على تطبيق الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة للكشف عن الإصابات بما فيها تقنية المسح EDE، واتخاذ الإجراءات المعتمدة بحق المخالفين .

وشكرت اللجنة جميع أفراد المجتمع على دعمهم وامتثالهم المستمر للإجراءات الوقائية والاحترازية وتحثهم على أهمية مواصلة التزامهم بها للحفاظ على النتائج المحققة من خلال جهود الاستجابة النموذجية للوصول إلى التعافي التام والمستدام.