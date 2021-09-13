الثوم يتمتع بفوائد صحية هائلة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتمتع الثوم بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يحارب مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.



ومع ذلك لا يجوز الإفراط في تناوله لتجنب المتاعب الصحية المترتبة مثل حرقة المعدة، كما ينبغي الانتباه إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على الثوم قد تزيد من مفعول بعض الأدوية.

وأوضح البروفيسور مارتن سموليش أن الثوم يزخر بالمركبات الكبريتية، التي تمتاز بتأثير مخفف للدم وخافض لضغط الدم وخافض لمستوى الكوليسترول، ومن ثم فإنه يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات.

وأضاف إخصائي التغذية العلاجية الألماني أن الثوم يزخر بمركبات نبات ثانوية تساعد في القضاء على الفيروسات والبكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى أنه يشتمل على فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب وفيتامين C الذي يعمل على تقوية المناعة.

ومن جانبها، حذرت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل من الإفراط في تناول الثوم الطازج، موضحة أن تناول جرعة مفرطة من الثوم يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي والإصابة بحرقة المعدة. ولتجنب هذه المتاعب لا يجوز تناول الثوم الطازج بكمية تزيد على 5 جرامات يوميا.

كما شددت كريل على ضرورة الانتباه إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على الثوم قد تؤدي إلى تفاعلات دوائية مع بعض الأدوية؛ حيث إنها تزيد من مفعول الأدوية المثبطة لتجلط الدم والأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع.

وأضافت كريل أن تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية المحتوية على الثوم يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية كالقيء والغثيان والإسهال والانتفاخ.