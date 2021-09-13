شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آلام المعدة السكرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني مريض السكري من بعض المشاكل المصاحبة لمرضه، والتي تضرب أكثر من عضو بينها الجهاز الهضمي، فتصيبه بما يعرف بـ"آلام المعدة السكرية".



يعرف مرض السكري بأنه حالة تحدث عندما يكون جسمك غير قادر على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ومن المعروف أن إدارة مرض السكري ليست سهلة، إذ يجب على المريض تغيير نمط حياته للتعامل مع الحالة الصحية، بجانب تناول الأدوية الموصوفة.

يطرأ على الحالة الصحية لمريض السكري بعض المستجدات، من بينها تغيير في عمل أمعائه أو كيف يشعر الجهاز الهضمي، وصولا إلى إصابته بآلام في المعدة.

ما هي آلام المعدة السكرية؟

عند تشخيص المرء بمرض السكري يضطر إلى تغيير العادات الغذائية في المقام الأول، إذ ينصح الأطباء عالبًا بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والفاصوليا والخضروات.

السبب في ذلك أن الألياف الموجودة في هذه الأطعمة تملأ معدة مريض السكري دون إضافة السعرات الحرارية غير المرغوب فيها، وأيضا وتساعد على تحسين مستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

لكن الكثير من الألياف يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ، ما يؤدي إلى إصابة مريض السكري بآلام في المعدة.

ووفقا لموقع timesofindia، لا يُنصح بزيادة تناول الألياف فجأة، وبدلا من ذلك يفصل زيادة تناول مريض السكري لها بشكل تدريجي باعتبارها أفضل طريقة لتجنب آلام المعدة والغازات والانتفاخ.

إذا كنت تنقع البقوليات والعدس فتخلص من الماء المنقوع فيهما، حيث يساعد ذلك أيضًا في تقليل الغازات والانتفاخ.

واستعرض الموقع بعض الأسباب الأخرى لألم المعدة السكري، كالتالي:

1- الأدوية الخافضة للجلوكوز

العديد من الأدوية الموصوفة المستخدمة لخفض مستويات الجلوكوز في الدم في مرض السكري من النوع 2 يمكن أن تثير أمعائك، وينصح الخبراء بالبدء بجرعة منخفضة وزيادتها ببطء بناءً على وصفة الطبيب.

2- ميتفورمين

هو دواء البدء النموذجي لمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يؤدي إلى الحموضة المعوية والغثيان أو الإسهال في بعض الحالات، وهناك 5 إلى 10% من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الدواء ويصابون بالإسهال وعدم الراحة في البطن.

الحل أن يبدأ المريض بتناول جرعة منخفضة من الدواء، على أن يزداد على مدى عدة أسابيع حسب الحاجة.

3- حقن السكري

هناك بعض الأدوية القابلة للحقن التي تعالج مرض السكري، لكنها قد تسبب أيضًا الغثيان والقيء، مثل ناهضات GLP-1 وVictoza التي تعمل على إبطاء إفراغ المعدة ما قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء.

يتفق الأطباء على أن مشاكل هذه الحقن مرتبطة بالجرعة، وبالتالي يقترحون أن تبدأ منخفضة وببطء.

4- ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر أو انخفاضه في بعض الحالات إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.

إذا أصبت بالإسهال الذي لا يتوقف ولديك مشاكل في سكر الدم، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

جستروبرسس السكري

يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري كثيرا من الانتفاخ والغثيان وآلام الجزء العلوي من البطن، وترتبط هذه الأعراض في الغالب بما يعرف بـ"خزل المعدة".

ويعاني مريض السكري غالبا من مضاعفات الجهاز الهضمي ومشاكل المعدة التي عادة ما تظهر مثل الغثيان والانتفاخ وآلام البطن والإسهال، وأحيانًا الإمساك.

ويمكن أن يصاب ما بين 30 و50% من الأشخاص المصابين بداء السكري طويل الأمد (كلا النوعين 1 و 2) بخزل المعدة، فما سبب ذلك؟.

نقل thehealthsite عن الأطباء قولهم إن الخلل الوظيفي العصبي هو الجاني الأول في هذه المشكلة.

عادة ما يصاب الأشخاص المصابون بداء السكري بخزل المعدة بسبب ضعف الأعصاب (الاعتلال العصبي اللاإرادي)، الذي يعد من أبرز المضاعفات المعروفة لهذا المرض، إذ يؤدي الخلل الوظيفي في العصب المبهم الذي يغذي المعدة إلى تأخير إفراغ المعدة، ما يتسبب في ظهور أعراض خزل المعدة.

ومن آثار خزل المعدة على مريض السكري:

سوء التغذية

خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول

تقلب مستويات الجلوكوز

تقرحات المريء بسبب القيء المتكرر

أيضا قد يعاني المصابون بداء السكري وخزل المعدة من مضاعفات تشمل العين والكلى والقلب.

نصائح لعلاج مشكلة خزل المعدة السكرية

تعتبر إدارة خزل المعدة لدى مرضى السكري أمرًا مهمًا للغاية، إذ يحتاج المصابون بهذا المرض إلى العلاج الأمثل لتخفيف الأعراض، لأن خزل المعدة غير المعالج يسبب مضاعفات مثل القيء المتكرر الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وبالتالي فقدان الوزن.

لذا، فإن تحسين الحالة الغذائية للأشخاص المصابين بخزل المعدة السكري ضروري، ويشمل التغييرات الغذائية التالية:

تناول وجبات صغيرة متكررة يوميا، بواقع 6 أو أكثر

تجنب الأطعمة الغنية بالألياف والدهون

تجنب الكحول والمشروبات الغازية

تناول طعامًا مطهيًا جيدًا والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ