الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا جنوبي الضفة بدعوى محاولة طعن أحد جنوده... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجبش الإسرائيلي في بيان إن الحادث وقع قرب مفترق طرق بالقرب من مجمع مستوطنات غوش عتصيون الاستيطاني قرب مدينة الخليل، لافتا إلى أنه أطلق النار على المهاجم دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب يرقد على الأرض ممددا بلا حراك تحيطه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن المهاجم حاول طعن مقاتل من لواء "كفير" قام بتأمين المكان وتم تحييده بإطلاق النار.

وأشارت إلى أن إصابة الشاب الفلسطيني من متوسطة إلى خطيرة، وأنه تم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

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