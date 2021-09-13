شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل وإصابة 3 أخرين بسبب الأمطار في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الموريتانية أمس الأحد وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص آخرين جراء الأمطار.

وقالت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ ، إن طفلا توفي إثر سقوطه في بركة مياه بمقاطعة باسكنو في ولاية الحوض الشرقي.

وقالت اللجنة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء العواصف في مقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو.

وأشارت اللجنة إلى حدوث بعض الأضرار في منزل حاكم مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي بسبب العواصف.