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وفاة طفل وإصابة 3 أخرين بسبب الأمطار في موريتانيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الموريتانية أمس الأحد وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص آخرين جراء الأمطار.

وقالت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ ، إن طفلا توفي إثر سقوطه في بركة مياه بمقاطعة باسكنو في ولاية الحوض الشرقي.

وقالت اللجنة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء العواصف في مقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو.

وأشارت اللجنة إلى حدوث بعض الأضرار في منزل حاكم مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي بسبب العواصف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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