شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على صواريخ ومواد المتفجرة من مخلفات داعش ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، الأحد، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب، وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد.

وأكدت الخلية - في بيان - أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من الاستخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب.

وأوضحت أن القطعات الأمنية في الجيش والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، والقوات الخاصة، تواصل عملياتها في تفتيش وتطهير مناطق شمالي بغداد (الطارمية) إذ تمكنت قوة من لواء (23) واللواء (12) ب‍الحشد الشعبي من ضبط صاروخين نوع كاتيوشا مع منصة للصواريخ، ومخزن للأعتدة والمواد المتفجرة يحتوي على 7 صواريخ قاذفة مضاد للأشخاص، و10 صواريخ نوع SPG9، و13 رمانة يدوية مع 67 كيس بارود و3 أكياس مملوء بمادة الـ(C4) شديدة الانفجار وثلاثة ألغام و12 علبة مواد تفجير في منطقة "الغزيلية" شمالي بغداد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.