شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 20 سودانيا فى حادث مروع على طريق بالعاصمة الخرطوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بإصابات متفاوتة، وذلك في حادث مروري مروع، وقع بمنطقة أم مغد بمحلية الكاملين التابعة للعاصمة الخرطوم، بين سيارة جامبو وحافلة.

وأرجع العقيد شرطة الدرديري محمد عثمان مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) الحادث للتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة من سائق الدفارالجامبو الذي كان يسير في طريقه من مدني للخرطوم ليصطدم بحافلة الركاب التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس وتحمل 30 راكباً.

وأشار لاستنفار شرطة المرور السريع لقواتها من ضباط وضباط صف ودورياتها التي بلغت 10 دوريات و3 إسعافات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وإسعاف المصابين لمستشفيات جياد وألتي والمسعودية ومستشفى إبراهيم مالك بولاية الخرطوم وتسليم الجثامين لذويهم.



تحطم السيارة



حادث الخرطوم