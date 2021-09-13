شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بحقوق الإنسان وتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، التزام حكومة بلاده بحقوق الإنسان وتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد، معرباً عن شكره وتقديره للأمم المتحدة على دعمها المستمر للشعب الصومالي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال استقبال فرماجو، وفدا أمميا بقيادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز التعاون القائم بين الأمم المتحدة والصومال، واستكمال عملية الانتخابات الجارية في البلاد، والتمكين السياسي للمرأة.

بدورها.. أشادت أمينة محمد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في إعادة بناء وتأهيل الجيش، والمجال الأمني، وعملية الإعفاء من الديون والنمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل.. بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع الوفد الأممي، التقدم المحرز في الصومال، وعملية الانتخابات، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية.

كانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد قد وصلت اليوم إلى العاصمة مقديشو في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.