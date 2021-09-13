شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة؟ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه: “إذا أقيمت صلاة الفريضة أثناء النافلة فهل يشرع قطعها؟ وهل يشرع التسليم عند القطع؟

وأجاب الشيخ الخثلان بقوله: “إذا كان في الركعة الأولى يقطعها ولا حاجة للسلام، أي يقطعها بالنية، وأما إذا كان في الركعة الثانية فالأفضل أن يتمها خفيفة ولا يقطعها.