«شرطة الرياض»: القبض على 8 مخالفين تورطوا في 27 جريمة سطو على المحلات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 يمنيين من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المجرمين الـ8 ارتكبوا 27 جريمة سطو على عدة محلات بكسرهم أقفالها والاستيلاء على أكثر من 600 ألف ريال قيمة بضائع وأموال كانت بداخل تلك المحلات.
وأكد الكريديس أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
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