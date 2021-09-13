إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء "صفا" إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أهدافا في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت موقعا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وموقعا شمال القطاع.

© AFP 2021 / ANAS BABA

جاء ذلك ردا من الجانب الإسرائيلي على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تسبب في إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين، مساء الأحد، خلال هروبهم إلى الغرف المحصنة بعد تفعيل صفارات الإنذار في سديروت.

وكانت صفارات الإنذار دوت في سديروت ومحيط غلاف غزة في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، أمس السبت، عدة غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على منطقة الغلاف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أمنية وميدانية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

يشار إلى أن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

>>يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك.