شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلح في محافظة ديالى، مساء أمس الأحد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "داعش هاجم نقطة تفتيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العظيم أسفر عن إصابة جندي بجروح".

وأضاف المصدر أنه "في قرية الطالعة أيضا وقع تعرض على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ثلاثة جنود".

وبدأت قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية، عملية تمشيط واسعة للبحث عن مسلحي تنظيم داعش.