شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفي: يجب ضبط محتوى «مشاهير التواصل».. بعضهم تمادى في «الانحلال الأخلاقي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكاتب الصحفي محمد الشقاء، على أهمية ضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وخص بالذكر المحتوى الذي يقدمه “مشاهير السوشيال ميديا”.

وقال الشقاء خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية”، أن هذا المحتوى يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع بكل شرائحه، موضحاً أن هناك جانب إيجابي يتمثل في التوعية بشكل عام بآلية الاستخدام الهادف لمواقع التواصل.

واستدرك الشقاء: “ولكن هناك جوانب سلبية طغت على الجانب الإيجابي، وذلك من خلال تقديم محتوى “عشوائي وغير منضبط”، يستهدف تحقيق ما وصفه بـ”الكسب الرخيص”.

وشدّد الكاتب محمد الشقاء على أنه من الواجب إعادة النظر في ضوابط استخدام مثل هذه التطبيقات، وضبط المحتوى الذي يقدمه “مشاهير التواصل” الذين تمادى بعضهم في “الانحلال الأخلاقي”، بغية تحقيق الشهرة والربح والمكسب السريع، دون الالتزام بالقيود الأخلاقية الواجبة”.